Drame • Fiction étrangère

Par une fraîche journée d’automne, Katie Sullivan, âgée de 12 ans, disparaît de son école sans laisser de traces. Sa mère, Janet, organise alors des recherches à l’échelle nationale, mais Katie est introuvable et présumée morte. Cinq ans plus tard, Katie, âgée de 17 ans, se présente à la porte de Janet. Cependant, l’immense joie de Janet de retrouver sa fille est éphémère car Katie souffre d’un traumatisme sévère et elle est incapable d’expliquer son absence. Après avoir été suivie par de mystérieux inconnus, Janet est persuadée que les kidnappeurs sont revenus pour Katie...