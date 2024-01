Ma fille, harcelée et laissée pour morte

Biopic • Drame

Jeune serveuse dans une petite ville tombe follement amoureuse d'un policier, David. Mais celui-ci se montre bientôt possessif et jaloux. Elle décide alors de s'en éloigner. Mais David la poursuit de ses assiduités et devient menaçant, David la percute et la force à s'arrêter. Arme au poing, il l'oblige à descendre de sa voiture et à monter dans la sienne. Il l'emmène en haut d'une immense colline et la demande en mariage. Terrorisée, elle joue le jeu et fait semblant d'accepter. Alors qu'il a le dos tourné, elle tente de s'enfuir. Il la poursuit et lui tire dessus la laissant pour morte. Suite à sa disparition, la police ouvre une enquête.