Ma fille, star des réseaux sociaux...

Jessica arrive dans son nouveau lycée au moment où Monica, une élève et mannequin en devenir, vient de mourir suite à une chute d'un balcon. Mais son amie Skylar, qu'elle avait connue sur internet avant d'arriver, la prend sous son aile et lui propose de l'aider à développer son blog de mode pour en faire une entreprise lucrative. Elle lui raconte aussi comment elle a perdu sa mère, qui s'est fait assassiner dans sa propre maison. A présent, elle habite cette maison avec sa cousine Doreen. Cependant, Skylar se montre de plus en plus pressante et envahissante...