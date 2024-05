Ma mère, mon sauveur

Eve et James viennent d'ouvrir le Tangata, qui doit devenir le nouveau restaurant à la mode. Grace, la fille d'Eve, s'occupe de la communication numérique. Max, son petit ami, travaille comme serveur au Tangata. La première semaine se passe très bien et, pour passer la vitesse supérieure, James souhaite qu'un critique gastronomique vienne. Grace parvient à convaincre Todd Parker de In Motion News de venir dîner. La soirée se passe merveilleusement bien jusqu'à ce que Max renverse sciemment de l'eau sur Todd puis s'en va, licencié. La veille, un homme a agressé Grace à la sortie du restaurant, heureusement sans grave conséquencce. Le lendemain, elle disparait, enlevée. Eve prévient la police.