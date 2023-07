"Ma mère, ton père, l'amour et moi" : les duos parents / enfants

Siham et Ambre (53 et 21 ans) Siham est une femme élégante qui a tendance à être trop directe et franche. C’est son humour qui la rend plus douce et attachante. Ambre est très mature et observatrice. C’est une jeune fille pétillante et impulsive. Ambre et Siham se ressemblent autant physiquement que mentalement. Elles sont fusionnelles et n’ont aucun secret l’une pour l’autre. Siham se fie énormément aux jugements de ses filles. Mariée une fois au père d’Ambre, avec qui elle a eu deux enfants (Ambre 21 ans et Swane 17 ans).

Boris et Côme (48 ans & 19 ans) Boris est romantique, sensible et carriériste. Il est exigeant et perfectionniste ce qui peut lui jouer des tours. Souvent perçu comme prétentieux, il cache sous sa carapace une vraie sensibilité et un humour à toute épreuve. Côme est calme et sincère . C’est une jeune homme curieux et cultivé. Boris et Côme sont très proches, ils partagent des valeurs communes et ont les mêmes centres d’intérêts. Ils sont complices et communiquent énormément l’un et l’autre sur tous les sujets. Boris a été marié durant 8 ans avec la maman de Côme.

Carine et Fiona (48 ans & 20 ans) Carine est une femme-enfant indépendante. Elle est solaire et douce. Sa priorité dans sa vie, ses enfants.. Un peu trop peut être.. Fiona est sensible et très protectrice. C’est une jeune fille pétillante et attachante. Carine et Fiona vivent sous le même toit. Elles sont très fusionnelles et ont beaucoup de mal à vivre l’une sans l’autre. Fionna est très possessive et peut se montrer étouffante avec sa mère. Carine a été mariée une fois pendant 27 ans avec le père de ses trois enfants ( Charles, 21 ans, Fiona, 20 ans et Victor 9 ans).

Martial et Cynthia (56 ans & 22 ans) Martial vit à 2000 à l’heure, il ne s’arrête jamais, et déteste l’ennui. Très charismatique, Martial séduit grâce à son charme et ses bonnes manières. Cynthia est solaire, très sociable comme son père, elle adore rencontrer du monde. Martial et Cynthia sont extrêmement proches, ils s’appellent au moins 15 fois par jour. Très fusionnels, ils ont vécu à deux depuis toujours. Ils sont protecteurs l’un envers l’autre. Martial a rencontré la mère de Cynthia en soirée, c’était une histoire sans lendemain. Elle lui a annoncé qu’elle était enceinte et deux semaines après son accouchement elle lui a confié Cynthia car elle ne se sentait pas de l’assumer. Lui qui n’était pas prêt a devenir papa, a tout fait pour sa fille quitte à mettre sa vie sentimentale de côté et a changer sa vie professionnelle. Il n’a du coup jamais connu le grand amour, et Cynthia rêve qu’il rencontre la bonne personne maintenant.

Cindy er Romain (45 ans & 19 ans) Cindy est une femme forte, exigeante et a souvent besoin de tout contrôler. Si Romain peut paraître froid au premier abord, c’est une carapace qui cache un jeune homme sensible et doux. Cindy et Romain sont très proches. Ils ne vivent plus ensemble car Romain a décidé de prendre son indépendance pour laisser Cindy se consacrer à sa vie de femme. Ils se voient régulièrement et peuvent discuter de tout sans tabous. Cindy n’a jamais été mariée. Elle a rencontré à 23 ans le père de Romain qui l’a quitté au bout de cinq ans du jour au lendemain et n’a jamais pris au sérieux son rôle de père. Depuis elle s’est consacré à l’éducation de son fils. Métro, boulot, dodo a longtemps été son quotidien et quelques déceptions sentimentales. Aujourd’hui elle est fière de son fils et pense enfin qu’il est temps de repenser à elle et à l’amour.

David et Mia (50 ans & 23 ans) David est un homme extrêmement sensible, qui s’attache très vite et a peur de souffrir. Il aime la séduction et adore faire des dates. Mia c’est l’extravertie, qui aime prendre la parole et se mettre en avant. Ils sont très fusionnels. Mia est une vraie fille à papa : il cède à tous ses caprices ! Très complices, David se confie beaucoup à sa fille sur sa vie personnelle et son avis compte beaucoup : « si je ne l’aime pas elle ne reste pas! » s’amuse à dire Mia. David a été marié 14 ans avec la mère de ses trois enfants (Antoine 25 ans, Mia 23 ans et Oranne 17 ans).

Floriane et Milla (38 ans & 22 ans) Floriane est une femme très sociable et à l’aise, elle aime rire, parler, danser, sortir et ne s’arrête jamais. Elle a un côté naïf, et ne voit que le positif chez les autres. Milla ne mâche pas ses mots, elle est sans filtre et ne se gène pas pour donner son avis surtout auprès de sa mère. Floriane et Milla sont chiens et chats, elles ne cessent de se chamailler. Milla adore se mêler et même espionner la vie de sa mère. Elles sont tout de même très proches. En amour, Milla considère que sa mère devrait plus écouter ses conseils… Floriane n’a jamais été mariée mais aujourd’hui c’est son rêve. Elle s’est séparée du père de ses 3 filles il y a plus de 12 ans. Elle a ensuite eu une relation qui a duré 8 ans, et a eu un fils.

Ivan et Joey (48 ans & 20 ans) Ivan est un homme passionné, plein de convictions. Il s’est toujours donné les moyens de vivre ses rêves à fond. Ancien footballeur professionnel, il adore faire la fête et est désormais gérant de 3 établissements de nuit. Son atout charme : l’humour. Joey est un jeune adulte franc et impulsif. Contrairement à son père, il ne réfléchit pas toujours avant d’agir. Ivan et Joe sont très proches l’un de l’autre. Complices dans l’âme, il sont complémentaires tous les deux. Ivan fera toujours passer Joey en priorité dans sa vie. Ivan est le modèle de son fils. Ivan a eu une belle relation avec la mère de son fils mais ils se sont séparés quand il avait deux ans. Joey, 20 ans a annoncé à son père il y a quelques mois qu’il allait se marier… un gros choc pour Ivan qui a peur qu’il soit déçu à son tour. Malgré tout, cela a donné encore plus à Ivan l’envie de trouver quelqu’un pour être heureux à son tour.