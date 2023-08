Exclu - Ma mère, ton père - Cindy improvise un date avec Martial

Dès son entrée dans l’aventure, Cindy a eu un coup de cœur pour Martial, le papa de Cynthia. Malheureusement, les enfants ont préféré l’envoyer en date avec Boris, à la suite de leurs premières chamailleries. Mais la maman de Romain, n’a pas dit son dernier mot et profite de l’absence de Siham et Boris pour organiser un petit tête à tête avec Martial, afin d’apprendre à mieux le connaître. Extrait - Ma mère, ton père, l'amour et moi.