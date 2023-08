Ma mère, ton père - Arnaud et Cindy profitent d’un pique-nique romantique

L’aventure touche bientôt à sa fin pour nos parents célibataires. Après une première rencontre avec l’enfant de leur partenaire, chaque couple peut maintenant profiter d’un dernier tête-à-tête. C’est au tour d’Arnaud et Cindy de partir en rendez-vous et c’est à bord d’un van vintage que nos parents célibataires s’éloignent de la villa pour un pique-nique romantique. Ma mère, ton père, l'amour et moi – Extrait.