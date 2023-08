Ma mère, ton père - Carine, agacée par la réaction de David

Après une soirée riche en émotion pour David, le papa de Mia ne décolère pas et souhaite quitter l’aventure. Ce matin, alors qu’il range ses affaires, Carine décide enfin d’aller lui parler. Mais pour la maman de Fiona, la réaction de David est disproportionnée, elle veut pouvoir être libre et refuse d’être contenue. Ma mère, ton père, l'amour et moi – Extrait.