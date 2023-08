Ma mère, ton père - Ambre, énervée par le comportement de sa maman

Ce soir, Hélène a proposé à nos parents célibataires de se détendre autour d’un karaoké mais depuis la salle d’observation, Ambre bouillonne. La jeune femme ne comprend plus le comportement de Siham, sa maman. Si plus tôt dans la journée, c’est avec Martial que la maman partageait un moment privilégié, pendant la soirée, Siham échange une danse sensuelle avec Boris. Face à cette situation, sa fille est perdue et aimerait que sa mère se positionne. Ma mère, ton père, l'amour et moi – Extrait.