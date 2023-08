Ma mère, ton père - Arnaud et Cindy se rapprochent à l'abri des regards

Depuis son arrivée dans l’aventure, Arnaud n’a pas cessé de se rapprocher de Cindy. Les deux parents célibataires n’ont pas caché leur attirance l’un pour l’autre, alors si Siham et Martial profitent du date des experts, Cindy et Arnaud décident de s’en improviser un à la villa. L’occasion pour la maman de Romain, de se libérer un peu de sa carapace en s’ouvrant véritablement à Arnaud. Ma mère, ton père, l'amour et moi – Extrait.