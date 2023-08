Ma mère, ton père, l'amour et moi - Boris touche ses camarades durant son coaching

Depuis le début de l’aventure, nos parents célibataires pensent que des experts observent leurs faits et gestes et les guides dans leurs choix. Mais ce qu’ils ignorent, c’est qu’il s’agit en réalité de leurs propres enfants. Mais aujourd’hui, Élodie, coach et spécialiste des relations amoureuses, est de passage à la villa pour aider nos 9 parents célibataires à se libérer des freins potentiels les empêchant de trouver l’amour. Si nos mamans célibataires pensaient avoir cerné le comportement de Boris, c’est avec surprise que toutes ont découvert sa face cachée. Ma mère, ton père, l'amour et moi – Extrait.