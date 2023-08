Ma mère, ton père, l'amour et moi - Carine craque pendant le jeu des questions

Ce soir, Carine prend le lead et propose un petit jeu de questions à ses camarades. L’occasion pour nos parents célibataires de faire plus ample connaissance avec Arnaud, le nouvel arrivant. Mais à peine la partie commencée que l’émotion est au rendez-vous. Alors qu’elle évoque ses enfants lors d’une réponse, la maman de Fiona décide de s’isoler un peu pour verser quelques larmes. Heureusement, Carine peut compter sur le soutien et l’épaule de David pour se reposer. Ma mère, ton père, l'amour et moi – Extrait.