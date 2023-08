Ma mère, ton père - David ouvre son cœur à Carine

Les rapprochements s’enchaînent pendant la soirée karaoké. Après Boris et Ivan, c’est au tour de David de se jeter dans le grand bain en avouant ce qu’il ressent pour Carine, de qui il est très proche depuis le premier jour. Isolés tous les deux dans la cuisine, le papa de Mia se lance et ouvre son cœur. Un comportement qui inquiète beaucoup sa fille car la réponse de Carine n’est pas celle qu’elle attendait. Ma mère, ton père, l'amour et moi – Extrait.