Ma mère, ton père, l'amour et moi - Episode 01 (partie 1)

Après un passé sentimental, parfois douloureux, huit parents célibataires n’attendent qu’une chose : trouver le grand amour. Pour les aider dans leur quête, leurs propres enfants les ont inscrits à un séjour romantique un peu particulier. Tout au long de l’aventure, ils seront guidés dans leurs choix et aidés par des experts qui leur proposeront des rendez-vous amoureux sur mesure. Mais ce que tous ignorent : c'est que ce sont leurs enfants qui se cachent derrière les mystérieux experts. Ce soir, le grand jour est arrivé et nos 8 parents célibataires et leurs enfants vont enfin faire leurs premiers pas dans une aventure extraordinaire qui pourrait changer leur vie. Ma mère, ton père, l'amour et moi - Episode 01 Partie 1