Ma mère, ton père, l'amour et moi - Episode 02 (partie 1)

La semaine dernière, vous avez fait la connaissance de 9 parents célibataires en quête de l’amour dans une toute nouvelle émission : « Ma mère, ton père, l’amour et moi ». Inscrits par leurs enfants à un séjour romantique pas comme les autres, ils ignorent que ces derniers se sont glissés dans la peau des experts qui les guideront tout au long de l’expérience. Et ce soir l’aventure continue ! Après avoir fait plus amples connaissances au cours de dates et de coachings, les premiers rapprochements se font déjà ressentir pour le plus grand bonheur des enfants. Mais l’euphorie risque de rapidement être écourté, car nos experts ont une lourde décision à prendre : éliminer un parent célibataire pour laisser la place à un nouveau. Une nouvelle arrivée qui risque de faire tourner la tête de quelques célibataires.