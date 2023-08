Ma mère, ton père, l'amour et moi - Episode 02 (partie 2)

La veille, l’aventure de nos parents célibataires a été chamboulée ! Floriane, la maman de Milla a été désignée par les experts pour laisser sa place à une nouvelle arrivante, Aurélie. Une arrivée fortement remarquée par les papas de l’aventure. Ce matin, Hélène est venue leur annoncer qui partira en date aujourd’hui et c’est Siham et Martial qui vont avoir le droit à un rendez-vous en tête-à-tête. Restés à la villa, Cindy et Arnaud décident eux aussi de s’improviser un rendez-vous privé pour discuter quelques instants. De son côté, Boris est un peu jaloux du rendez-vous entre Martial et Siham et décide de s’isoler un peu du reste du groupe. Pour célébrer en beauté cette fin de soirée, Hélène réserve à nos parents célibataires un karaoké. Et ce sont les enfants qui ont choisi avec soin les chansons. Les rapprochements s’enchaînent pendant la soirée, après Siham et Boris et Ivan et Aurélie, c’est David qui a décidé de se livrer auprès de Carine. Mais l’aventure risque d’être une nouvelle fois chamboulé, car une nouvelle maman vient de faire son entrée.