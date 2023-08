Ma mère, ton père, l'amour et moi - Episode 03 (partie 1)

La semaine dernière, nos parents célibataires ont dû dire au revoir à Floriane qui n’avait malheureusement pas trouvé l’amour pour rencontrer deux nouvelles mamans : Aurélie et Laurence. Mais ce n’est pas tout, ce soir, un nouveau papa va intégrer l’aventure et les experts ont décidé que ce serait Carine qui ferait sa rencontre en premier lors d’un dîner romantique. Une décision qui n’a pas plus du tout à David qui a eu un réel coup de cœur pour la maman de Fiona. Mais alors qu’il espère que ce rendez-vous ne va rien changer, à son retour, Carine l’ignore complètement et le papa de Mia craque, une discussion s’impose. Pour Laurence, le coaching a été un véritable bouleversement et la maman d’Enzo a décidé de sauter le pas en proposent une activité en tête-à-tête à Martial.