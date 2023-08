Ma mère, ton père, l'amour et moi - Episode 03 (partie 2)

La soirée prend un tout autre tournant pour David et Carine. Si depuis la veille quelques tensions étaient venues assombrir leur idylle, ce soir, la maman de Fiona a décidé de donner une seconde chance au papa de Mia et lui offre un premier baiser. Pour Ivan, c’est la douche froide, le papa avait un véritable coup de cœur pour Aurélie, malheureusement l’attirance n’était pas réciproque et la maman de Gotty a préféré mettre les choses au clair. Si les experts avaient choisi Ivan pour le prochain date à l’extérieur, le papa de Joey a décidé de céder sa place à Cindy et Arnaud. De son côté, Laurence souhaite tenter sa chance avec Jean-Michel, arrivé il y a peu. À la fin de la journée, nos parents célibataires devront prendre une grande décision : partir pour un dernier rendez-vous avec la personne de leur choix ou quitter l’aventure sans avoir rencontré l’amour.