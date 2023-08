Ma mère, ton père, l'amour et moi - Episode 04 (partie 1)

La fin de l’expérience approche à grands pas et nos parents célibataires ont dû faire face à un choix cornélien : partir pour un dernier rendez-vous avec la personne de leur choix ou quitter l’aventure sans avoir rencontrer l’amour. Si pour Carine et David et Cindy et Arnaud, cette décision était comme une évidence, pour Siham choisir entre Martial et Boris est très compliqué. De son côté, Laurence décide de tenter sa chance avec Jean-Michel, un choix qui n’est pas au goût de son fils Enzo, très sceptique vis-à-vis des intentions du papa. Mais alors que l’aventure est presque terminée, il est également l’heure pour nos parents célibataires de découvrir toute la vérité sur ce séjour romantique un peu particulier. Mais comment vont-ils réagir en découvrant que leurs enfants se cachent derrière les mystérieux experts ?