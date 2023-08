Ma mère, ton père, l'amour et moi - Episode 04 (partie 2)

La découverte de l’identité des experts a laissé nos parents célibataires sous le choc, tous étaient loin d’imaginer qu’il s’agissait en réalité de leurs propres enfants. Après cette annonce riche en émotion, Hélène propose à nos parents célibataires de rencontrer l’enfant de leur partenaire. Si pour Arnaud et Romain, Cindy et Morgane ou encore Siham et Côme tout s’est très bien passé, Boris a dû faire face à Ambre, qui n’était pas du tout d’accord avec le choix de sa maman. De leur côté, le feeling est très vite passé pour David et Fiona mais Mia souhaitait avoir quelques explications avec Carine. Pour Laurence et Jean-Michel, cette rencontre leur a permis d’ouvrir les yeux et de mettre un terme à leur aventure en restant amis. Les 3 couples restant ont la chance de pouvoir partir en date une dernière fois avant de prendre la décision finale : partir seul ou accompagné.