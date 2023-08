Ma mère, ton père - Floriane découvre la supercherie

Ce soir, les enfants ont dû prendre une lourde décision : éliminer un parent célibataire pour laisser la place à un nouveau. Et c’est malheureusement Floriane qui a été désignée et qui rentre chez elle. Mais avant son départ, Hélène lui propose de découvrir la vérité sur l’aventure et de rencontrer les experts. Comment va-t-elle réagir en découvrant que sa fille Milla se cache parmi eux ? Ma mère, ton père, l'amour et moi – Extrait.