Ma mère, ton père, l'amour et moi - Floriane sous le charme d’Ivan ?

C’est enfin au tour de Floriane et Ivan de profiter de leur premier rendez-vous en tête-à-tête. Pour les aider à faire plus amples connaissances, les enfants ont organisé 4 dates. Mais le papa de Joey ne comprend pas vraiment le choix des experts, lui préfère les femmes aux cheveux blonds et Floriane est brune. Malgré les aprioris, la conversation est fluide et les points communs sont nombreux. Ma mère, ton père, l'amour et moi – Extrait.