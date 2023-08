Ma mère, ton père, l'amour et moi - La tension monte entre Boris et Cindy

Nos huit parents célibataires viennent de faire leur premier pas dans l’aventure qui pourrait changer leur vie. Très vite, les questions fusent et nos papas et nos mamans apprennent à faire plus amples connaissances. Mais alors que Siham et Cindy parlent de lâcher prise, Boris interrompt la conversation avec une réflexion qui ne semble pas plaire à la maman de Romain. Ma mère, ton père, l'amour et moi - Extrait.