Ma mère, ton père, l'amour et moi - Le rendez-vous de Martial et Siham est un échec

L’aventure commence sur des chapeaux de roues pour nos 8 parents célibataires. Pour les aider à faire plus amples connaissances, les enfants ont formé des duos pour un premier rendez-vous en tête-à-tête. Après le succès du date entre David et Carine, c’est au tour de Martial d’user de ses charmes auprès de Siham. Mais le stress se fait rapidement sentir et la maman a du mal à s’ouvrir face aux questions. Malgré une légère déception Martial ne se laisse pas décourager. Ma mère, ton père, l'amour et moi – Extrait.