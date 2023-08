Ma mère, ton père, l'amour et moi - Martial et Siham roulent-ils vers l’amour ?

Ce matin, Hélène a eu rendez-vous avec nos experts pour un nouveau jeu pour désigner qui partira en date cette après-midi. Après une égalité entre Côme et Cynthia, c’est finalement Martial qui a été envoyé en rendez-vous par sa fille, en compagnie de Siham. Et c’est rollers aux pieds que les deux parents célibataires vont faire plus ample connaissance dans une ambiance année 80. Cachées à seulement quelques mètres de leurs parents, Ambre et Cynthia arriveront-elles à créer un véritable rapprochement ? Ma mère, ton père, l'amour et moi – Extrait.