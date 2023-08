Ma mère, ton père, l'amour et moi - Premier tête-à-tête pour Carine et David

L’aventure commence sur des chapeaux de roues pour nos 8 parents célibataires. Pour les aider à faire plus amples connaissances, les enfants ont formé des duos pour un premier rendez-vous en tête-à-tête. Et ce sont Carine et David qui ont été sélectionnés les premiers pour cet atelier. Sous l’œil aiguisé de leurs filles, Mia et Fiona, David réussira-t-il à charmer la plantureuse Carine ? Ma mère, ton père, l'amour et moi – Extrait.