Ma mère, ton père, l'amour et moi - Siham et Boris, de plus en plus proche

Après un bon dîner et des informations croustillantes dévoilées par Hélène, il est temps pour nos parents de s’amuser un peu. L’occasion pour certains de tenter un nouveau rapprochement. C’est notamment le cas de Boris, qui n’hésite pas à user de ses talents de DJ pour charmer la festive Siham. Et la maman d’Ambre ne semble pas lui résister, lui offrant même une danse sensuelle. Ma mère, ton père, l'amour et moi – Extrait.