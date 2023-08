Ma mère, ton père, l'amour et moi - Siham se défoule contre Boris

La veille, Boris a usé de ses talents de DJ et de danseurs pour se rapprocher de Siham. Mais alors que les deux célibataires semblaient s’apprécier le réveil fut tendu. La maman d’Ambre n’a pas apprécié le comportement égoïste de Boris et le ton est légèrement monté. Mais ils n’ont pas le choix, ce midi, leurs enfants les envoient en pique-nique romantique. Ce rendez-vous, aidera-t-il à apaiser les tensions ? Caché à quelques mètres de leurs parents Ambre et Côme seront aux premières loges pour les observer. Ma mère, ton père, l'amour et moi – Extrait.