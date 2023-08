Ma mère, ton père, l'amour et moi - Siham, très énervée par le comportement de Boris

C’est le premier matin de nos parents dans l’aventure et ce premier petit-déjeuner s’annonce tendu. En effet, si la veille, Boris a su user de ses talents de DJ et de danseurs pour se rapprocher de Siham, ce matin la maman d’Ambre a beaucoup de mal avec le comportement du papa. Après une première réflexion désobligeante, c’est son attitude égoïste que Siham a du mal à accepter. Malgré son sourire, la maman a du mal à comprendre et accepter la façon d’être de Boris.