Ma mère, ton père, l'amour et moi - Un date sous tension pour Boris et Cindy

Après David et Carine et Siham et Martial, c’est au tour de Cindy et de Boris de faire plus amples connaissances. En effet, après une première tension lors de leur arrivée, les enfants ont choisi de les envoyer en rendez-vous ensemble pour la plus grande surprise de Cindy. Pour la maman de Romain, les choses sont claires : Boris n’est pas un homme qui est fait pour elle. Mais malgré les aprioris, Boris brise rapidement la glace et les deux parents célibataires passent un agréable moment. Ma mère, ton père, l'amour et moi – Extrait.