Ma mère, ton père, l'amour et moi - Un nouveau papa débarque dans la villa

Alors que la deuxième journée de l’aventure touche à sa fin, Hélène est de retour à la villa pour faire une grande annonce à nos parents : ce soir, ils ne seront plus 8, mais 9 célibataires. En effet, un nouveau papa va faire son entrée dans la villa avec le même objectif : rencontrer l’amour. Mais alors de qui s’agit-il ? Et tombera sous le charme de notre nouveau célibataire mystérieux ? Ma mère, ton père, l'amour et moi – Extrait.