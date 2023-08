Ma mère, ton père - Laurence propose un rendez-vous à Martial

Après un coaching riche en émotion, Laurence décide de ne plus perdre de temps et propose un rendez-vous improvisé à Martial. En effet, depuis son arrivée dans l’aventure, la maman d’Enzo a eu un léger coup de cœur pour gentleman papa de Cynthia alors c’est autour d’un atelier poterie qu’ils décident de faire plus ample connaissance.Ma mère, ton père, l'amour et moi – Extrait.