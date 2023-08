Ma mère, ton père - L’identité des experts est enfin révélée

La fin de l’aventure approche pour nos huit parents célibataires toujours en quête de l’amour. Durant toute l’aventure, ils ont été observés et guidés par de mystérieux experts et ce soir, Hélène leur propose d’enfin les découvrir. Mais comment vont-ils réagir en découvrant qu’il s’agit en réalité de leurs propres enfants ? Ma mère, ton père, l'amour et moi – Extrait.