"Ma plus belle histoire, c’est vous !" Un nouveau rendez-vous musical dans lequel un artiste évoque avec simplicité une anecdote, une émotion, une vérité qu’il a vécue avec son public lors d’un concert. Il en profite pour remercier ses fans et évoquer le lien particulier qui les unit, le tout sur fond musical de son dernier titre. Car il est en est persuadé "Ma plus belle histoire, c’est vous !"