Episode 10 – L’élevage de pré salé, une histoire de famille

Dans ce nouvel épisode de Ma Région, Mon Action, direction la baie du Mont-Saint-Michel. C’est dans ce cadre magnifique que Yannick et Alexandre, père et fils, perpétuent une tradition millénaire, l’élevage de l’agneau de pré salé. Ma région, mon action vise à présenter des initiatives locales qui animent les régions et leurs habitants au quotidien.Jean-Pierre Pernaut présente ce programme et lance un reportage en région. Voici l’occasion de donner la parole aux Français, mettre en lumière leur engagement et valoriser leur impact sur la communauté.