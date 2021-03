Episode 2 : Annabelle et Erwan, penser la forêt autrement

Dans ce nouvel épisode de Ma Région, Mon Action, à Pleyben, Annabelle et Erwan se battent pour préserver le patrimoine forestier. Ils proposent à chacun de devenir propriétaire d’un arbre. Ma région, mon action vise à présenter des initiatives locales qui animent les régions et leurs habitants au quotidien.Jean-Pierre Pernaut présente ce programme et lance un reportage en région. Voici l’occasion de donner la parole aux Français, mettre en lumière leur engagement et valoriser leur impact sur la communauté.