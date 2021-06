Episode 15 – Simon et Thibaud, les derniers grainetiers savoyards

Dans ce nouvel épisode de Ma Région, Mon Action, nous partons à Arbin, un petit village savoyard. C’est là-bas que Simon et Thibaud, frères jumeaux, se sont mobilisés pour sauver l’entreprise familiale : ils perpétuent le métier rare de grainetier. Ma région, Mon Action vise à présenter des initiatives locales qui animent les régions et leurs habitants au quotidien.Jean-Pierre Pernaut présente ce programme et lance un reportage en région. Voici l’occasion de donner la parole aux Français, mettre en lumière leur engagement et valoriser leur impact sur la communauté.