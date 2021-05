Episode 11 – David, un ramasseur pas comme les autres

Dans ce nouvel épisode de Ma Région, Mon Action, direction l’île de Litiry, au large du Finistère, où se trouve le plus grand champ d’algues marines en Europe. David, un goémonier breton les ramasse pour les transformer en algues alimentaires. Ma région, mon action vise à présenter des initiatives locales qui animent les régions et leurs habitants au quotidien.Jean-Pierre Pernaut présente ce programme et lance un reportage en région. Voici l’occasion de donner la parole aux Français, mettre en lumière leur engagement et valoriser leur impact sur la communauté.