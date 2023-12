Ma vie en l'air

Comédie | 2005

Instructeur pour une compagnie aérienne, Yann Kerbec évalue la capacité des pilotes sur simulateurs de vols dans des conditions extrêmes. Mais Yann a un problème : il a peur de l’avion, une peur panique liée à sa naissance et qui dans sa jeunesse l’a empêché de suivre la femme de sa vie au bout du monde. Aujourd’hui Yann a trente ans. Il déroule avec nostalgie et humour le fil de son traumatisme et fait le bilan grinçant de ses histoires d’amour gâchées par sa phobie. Entre sa croisade pour améliorer la sécurité aérienne et la gestion plus qu’approximative de sa vie sentimentale, Yann est à la croisée des chemins : vaincre ses démons et accepter de grandir. ou foutre sa vie en l’air.