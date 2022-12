M’abandonne pas - Partie 1

Comment fait-on pour se construire quand on est sans cesse déraciné? Achille, 12 ans, en fait l’amère expérience. Après dix ans de bonheur, le jeune garçon doit quitter sa famille d’accueil pour vivre avec des inconnus, alors que sa mère réclame ardemment son retour auprès d’elle. Romain, l’éducateur qui le suit, va se battre pour protéger Achille et lui offrir une chance de surmonter de nouvelles et douloureuses épreuves.