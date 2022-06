Séries & Fictions ・ Bientôt sur MYTF1

Plongez dans une Amérique au bord de l'explosion sociale. Mad Men raconte l'histoire d'un groupe de publicitaires de Madison Avenue au début des années 1960, MAD MEN retrace "L'âge d'or de la publicité" surpuissant et glamour de la ville de New York des années 1960 - Donald Draper (Jon Hamm), le plus grand et talentueux publicitaire de l'industrie, s'efforce de garder une longueur d'avance sur les temps et les jeunes qui changent rapidement. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute. Où se trouve la vérité...