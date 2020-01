Magnum - S01 E05 - Mauvaise passe

Magnum, Rick et Kumu assistent au match de l'équipe de football dont T.C. est le coach. Un jeune joueur, Makoa, fait la fierté de son équipe. Son père, Hani, venu le chercher, se montre bien peu aimable. Puis, Makoa manque plusieurs entraînements, ce qui est inhabituel. Inquiets, T.C. et Magnum s'introduisent chez Hani, dont la maison est fermée à clé et semble vide. Sur place, les deux hommes trouve Makoa, qui leur annonce que son père a été arrêté par la police pour meutre. Un médecin, le Docteur Ellis Mason, a été retrouvé mort dans un parking souterrain et Hani a été interpellé non loin de là, avec du sang sur la semelle. La police a retrouvé des produits dopants dans le coffre de la voiture du défunt. Hani prétend être un patient de Mason. Magnum fait appel à une amie de Rick, avocate, pour interroger Hani. Ce dernier lui apprend que le Docteur Mason subissait des menaces d'un autre patient...