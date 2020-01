Magnum - S01 E06 - Revenue d'entre les morts

Après avoir reçu la visite impromptue de jeunes écoliers dans sa maison d'amis, Thomas Magnum est mandaté par Henry Barr, richissime magnat du sucre, pour enquêter sur son ancienne compagne, Elizabeth, qui veut reprendre contact avec lui. Cette dernière lui a envoyé un mail énigmatique et Barr veut savoir s'il s'agit bien d'elle, étant donné qu'elle est censée être morte il y a trente ans. Autre souci, la Ferrari est désormais équipée d'un nouveau système d'alarme dont le code d'accès est la date de naissance de Robin Masters... De leur côté, Rick et T.C. font la rencontre d'un ancien militaire, ayant, comme eux, servi au Moyen-Orient. Shammy est en fauteuil roulant et le premier contact entre les trois hommes n'est pas des plus chaleureux, mais Rick et T.C. s'entêtent.