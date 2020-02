Magnum - S01 E14 - Je soussigné mort et enterré

Magnum est contraint de loger hors de la maison d'amis à cause d'une invasion de termites. Il choisit le canapé du salon au grand dam d'Higgins qui lui signale qu'une enveloppe à son nom l'attend dans le bureau. Celle-ci contient dix mille dollars que son nouveau client, Larry Hayes, lui propose pour enquêter sur son propre meurtre... En effet, Larry Hayes est mort depuis douze heures ! Une telle somme dans les mains de Thomas Magnum est un évènement si rare que ses créanciers se manifestent très vite. Entre les réparations de la Ferrari, les pleins de carburant de l'hélicoptère et les multiples billets distribués à droite et à gauche par ses amis en son nom lors de ses enquêtes, que restera-t-il des dix mille dollars ?