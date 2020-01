Rick et TC doivent se rendre à une réception en l'honneur des vétérans et ils s'inquiètent de ne pas voir Magnum revenir du pressing. En effet, ce dernier a été enlevé par deux hommes à la recherche du reste de la cargaison d'or. Après s'être libéré, Magnum mène l'enquête et découvre que la femme qu'il a failli épouser, Hannah, est mêlée à l'affaire.