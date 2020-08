Magnum - S02 E14 - Le jeu du chat et de la souris

Toute la bande est réunie pour une partie de poker quand Magnum reçoit un appel de Jin. Ce dernier est en prison et l'un de ses codétenus a entendu une conversation dans laquelle il était question d'un contrat passé sur quelqu'un. Magnum et Higgins se rendent à la prison et Rocky, le codétenu en question, leur explique qu'un contrat a été commandité sur la tête d'un civil par un chef de gang de la prison, "John le géant", à la demande d'une personne à l'extérieur. Magnum et Higgins paient la caution de Jin et tous les trois se rendent à l'adresse entendue par Rocky : dans un parc, à l'endroit où a lieu un barbecue. Des coups de feu sont tirés et l'un des barmans, Ko Chua, est blessé. Il est conduit à l'hôpital.