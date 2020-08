Magnum - S02 E17 - Après la mort

Magnum et Higgins ont pour mission de retrouver une urne contenant les cendres du mari de Mme Yang, mais ils ne tardent pas à se rendre compte que certains sont prêts à tuer pour mettre la main dessus. Rick et TC doivent gérer un homme (joué par Andre Reed lui-même) qui veut se faire passer pour la légende du football américain, Andre Reed. La date de validité du visa d'Higgins arrive à son terme et elle va devoir se rendre au Royaume-Unis pour le renouveler, ce qui pourrait prendre au moins six mois, à moins que...