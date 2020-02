Magnum - S02 E04 - Le bon, la brute et le ripou

Lorsque le détective Gordon Katsumoto soupçonne un policier d'être un ripou et d'avoir subtilisé des preuves lors d'une enquête, il demande l'aide de Magnum et Higgins. Rick et TC aident le défenseur Aaron Donald des Rams de Los Angeles à retrouver la tablette qu'on lui a volé.