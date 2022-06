Magnum - S03 E03 - Au cœur de l'action

"Magnum, Juliet et TC se rendent au bureau de l'immigration pour répondre à quelques questions d'un agent, qui suspecte une fraude. Celui-ci a remarqué que Juliet avait déposé successivement deux dossiers de demande en mariage avec Magnum et TC à quelques semaines d'intervalle. A la sortie de cet interrogatoire, nos trois amis se retrouvent coincés dans l'ascenseur de l'immeuble. Ils parviennent à s'en dégager par la trappe du plafond, mais se rendent rapidement compte que des terroristes ont infiltré le bâtiment et pris tout le personnel en otage. Désormais seuls contacts de la police au sein du bâtiment, ils se voient contraints d'agir. Ils éliminent plusieurs ravisseurs un par un, puis grâce à une ruse de Magnum, parviennent à libérer les otages. L'agent qui les soupçonnait de fraude faisait partie des otages, et pour les remercier de l'avoir libéré, accepte de fermer les yeux et de délivrer un visa à Juliet."