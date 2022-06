Magnum - S03 E04 - Corps à corps

Magnum entre par effraction dans la propriété pour faire semblant de voler la Ferrari, afin de tester le nouveau système d'alarme d'Higgins, mais celle-ci réussit à le coincer. A ce moment-là, la police arrive mais ce n'est pas à cause de Magnum : elle vient arrêter Kumu. Higgins paie sa caution, et la conservatrice leur explique qu'elle a volé un crâne à un riche collectionneur. Selon elle, il s'agit du crâne de Makani, un enfant qui a combattu contre les troupes de Kamehameha venues envahir Oahu à la fin du 18ème siècle. Lui et d'autres guerriers sont tombés d'une falaise après y avoir été poussés par l'ennemi. Kumu souhaite offrir un lieu de sépulture digne au crâne, plutôt que le laisser trôner sur l'étagère d'un collectionneur. Mais le procureur lui ordonne de le rendre à son propriétaire dans les 24 heures si elle ne veut pas être jetée en prison. Un homme se présente au poste de police pour signaler la disparition de sa fille Kai, qui ne s'est pas présentée à l'aéroport après un séjour au Japon pour participer à des combats de MMA. Mais Katsumoto doit attendre 24 heures avant d'ouvrir une enquête puisque Kai est majeure. Il adresse donc l'homme à Magnum et Higgins. Après analyse de la vidéosurveillance de l'aéroport, Higgins et Magnum découvre que Kai a été emmenée en voiture par des hommes de main d'Iroki Matsui, le chef du clan Yoshida. Izzy, le père de Kai, rappelle Magnum et Higgins pour leur dire d'arrêter leurs recherches : il a eu des nouvelles de sa fille, elle va bien. Mais les enquêteurs décident quand même de poursuivre leurs investigations. Ils retrouvent Kai dans sa salle de sport, où ils croisent à nouveau les yakusas qui étaient venus la chercher à l'aéroport. Magnum comprend qu'ils font pression sur Kai pour qu'elle se couchent lors de son prochain combat. Il essaie de la dissuader de marcher dans la combine, mais elle refuse et prévient Matsui. Ce qui ne fait qu'inquiéter le yakuza qui décide d'enlever le père de Kai pour qu'elle accepte de perdre son combat et qu'elle ne prévienne pas la police. La jeune femme demande de l'aide à Magnum et Higgins, qui vont devoir retrouver Izzy avant la fin de son combat, avec l'aide de Katsumoto. Heureusement, c'est ce qui se passe et Kai gagne son combat. La police arrive sur place et arrête Matsui et ses hommes. Kumu s'apprête à replacer le crâne de Makani sur son lieu de sépulture, entourée de tous ses amis, mais elle est interrompue par la police qui est venue l'arrêter. Par chance, Noelani avait prévu l'intervention des forces de l'ordre et propose à l'officier de police de remplacer le crâne de Makani par un crâne qu'elle utilise pour les étudiants. L'officier accepte et Kumu peut terminer la cérémonie.